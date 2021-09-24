В Коми начнут выявлять школьников с деструктивными взглядами

В Коми усилят контроль за детьми Фото: архив "КП"

В школах Коми в усиленном режиме начнут следить за детьми, высказывающие деструктивные мысли или показывающие склонность к насилию. Соответствующее поручение дал глава республики Владимир Уйба региональному Минобру после трагедии в Перми, где 18-летний студент, открывший огонь в стенах университета. В стрельбе погибли шесть человек, почти 30 человек получили ранения.

Так, Минобразования обязано будет сообщать об учениках и их сомнительных интересах правоохранительным органам. Также сотрудники МВД и прокуратуры будут работать с детьми, учителями и родителями непосредственно. Они расскажут о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в деятельность деструктивных сообществ, в политические акции и прочее.

Кроме того, правительство предлагает обеспечить занятость подростков социально-полезными видами деятельности, организованного досуга, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции поведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми проверят владельцев оружия после трагедии в Перми (подробности)