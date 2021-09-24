Сыктывкарец ограбил магазин, угрожая продавщице отверткой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре жителя Эжвы 1995 года рождения подозревают в том, что он ограбил магазин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась продавщица магазина, расположенного в Эжвинском районе и сообщила о грабеже. Один из посетителей потребовал у девушке отдать ему деньги. Продавщица ответила отказом, но злоумышленник, вооружившись отверткой, стал ей угрожать. В торговом зале никого не было, так как магазин скоро должен был закрыться. Девушке удалось вырваться и спрятаться в служебном помещении. Оставшись у кассы, злоумышленник забрал 8 тысяч рублей.

Подозреваемый был в медицинской маске, однако его личность установили в тот же день. Через двое суток злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый эжвинец. Похищенные деньги он потратил. Возбуждено уголовное дело о разбое, задержанного заключили под стражу.

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