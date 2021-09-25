В Сыктывкаре перекрыли канал фиктивной вакцинации

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В одной из больниц Сыктывкара перекрыли канал фиктивной вакцинации, в отношении заместителя главврача завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина, используя свое служебное положение, вносила в документы и базы данных ложные сведения о вакцинации от коронавируса. При этом на самом прививки не делались, а неиспользованные дозы утилизировали. Полицейские провели обыск в больнице. Стражи порядка изъяли документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. Правоохранители также проводят проверки организаций, в которые могли быть предоставлены фальсифицированные сертификаты о вакцинации.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

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