В Коми бухгалтер решила сделать ставки на спорт и отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Ижемском районе бухгалтер решила сделать ставки на спорт и отдала мошенникам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по коми.

Женщине написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте» и предложил быстро заработать через ставки на спорт. Жительница Коми согласилась. Для того, чтобы заслужить доверие бухгалтера, незнакомец прислал ей фото паспорта на фоне ноутбука, где была видна вся их переписка.

Женщина перевела собеседнику почти 5 тысяч рублей, и тот сообщил, что она выиграла 12 тысяч. Бухгалтер продолжила переводить деньги, и ей озвучивали суммы выигрышей. В общей сложности она отправила 211 тысяч рублей, и собеседник заблокировал переписку.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Два банковских счета, которые использовал лжебукмекер, зарегистрированы на Украине, а паспорт, который тот сфотографировал, оказался поддельным.

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