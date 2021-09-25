Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкар присоединился ко Всероссийскому экосубботнику «Зеленая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мусор собирали в лесу в районе домов №5 и №15 по улице Димитрова в районе домов №№ 5 и 15. В акции участвовали сотрудники администрации Сыктывкара, работники предприятий и организаций, а также неравнодушные жители. Власти столицы Коми организовали выдачу мусорных пакетов, перчаток и инвентаря. В общей сложности на экосубботник вышли более 150 человек. Собранный мусор выносят к местам его складирования, который будет вывезут на полигон ТБО.Отдельно собирают пластик и жестяные банки, которые вывезут на вторичную переработку.

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В общей сложности в акции приняли участие 456 человек