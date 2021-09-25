В Коми пьяный водитель врезался в ВАЗ: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 сентября, в Воркуте столкнулись Geely и ВАЗ-21140, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.15. Пьяный мужчина 1973 года рождения ехал за рулем Geely по Воркутинской кольцевой дороге. На 49-м километре он врезался в попутную «Ладу». В ГИБДД отметили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель отечественного авто 2000 года рождения получил ушиб. У молодого человека 2001 года рождения, находившегося в иномарке, сотрясение и черепно-мозговая травма под вопросом, а также ушиб. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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