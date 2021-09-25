В Коми вторую неделю ищут 67-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усинске ищут пропавшего Зюзева Виктора Александровича 1953 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 67-летний мужчина живет в селе Усть-Уса. Житель Коми пропал еще 17 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост пропавшего – 168 сантиметров, он среднего телосложения с седыми волосами и серыми глазами. Мужчина был одет в синюю куртку и зеленые сапоги. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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