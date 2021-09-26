За неделю в Коми изъяли 17 охотничьих ружей

Фото: управление Росгвардии по Коми

За неделю в Коми сотрудники Росгвардии изъяли 17 единиц оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выявили 20 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли 17 единиц охотничьего оружия. Кроме того, житель Усть-Цилемского района потерял свое ружье. Охотник не учел особенности поведения на реке и перевернулся с лодкой. В результате его ружье утонуло. Кроме того, было составлено восемь административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Сотрудники Росгвардии рассмотрели 470 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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