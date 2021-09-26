В Коми столкнулись Hyundai и Nissan: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 26 сентября, в Воркуте столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Tiida, в результате чего пострадал один из водителей.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.15. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем Hyundai Solaris по улице Мира в сторону бульвара Пищевиков. Проезжая перекресток Ленина – Пищевиков на красный свет, он столкнулся с Nissan Tiida. Он ехал со стороны улицы Энгельса в сторону Транспортной на зеленый свет.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan 1966 года рождения. У мужчины диагностировали закрытый перелом двух шейных позвонков. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Стаж вождения виновника аварии составляет 36 лет.

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