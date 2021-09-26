Вопрос со сжиженным газом в Коми решат к октябрю

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Вопрос со сжиженным газом в Сысольском районе Коми планируют решить к октябрю. Об этом сообщила и. о председателя республиканского Комитета по тарифам Анна Тюрнина

Жители Сысольского района рассказали, что в муниципалитете три недели нет сжиженного газа в баллонах. Это связано с тем, что цены на сжиженный газ подлежат госрегулированию, а закупочная, оптовая цена — нет. Стоимость закупки топлива выросла с 26 до 50 рублей и выше. Организацию, которая занимается покупкой, нужно обеспечить дополнительным источником финансирования. Сейчас комитет вносит изменения в нормативные акты, которые позволят получить субсидирование. Тюрнина заверила, что тарифы для населения повышать не будут.

Планируем, что к началу октября проблема должна разрешиться, — отметила и.о. главы комитета в передаче «Личный прием» на телеканале «Юрган».

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