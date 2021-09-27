Роспотребнадзор Коми опроверг миф о восстановлении после ковида

Фото: pexels

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало интервью с экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии ведомства Маргаритой Провоторовой, в котором она опровергла один из популярных мифов о питании после коронавируса. Также специалист дала рекомендации тем, кто сейчас проходит через восстановление после болезни.

Главный миф, который был озвучен, касался рекомендаций о красной икре – некоторые пациенты сталкивались с таким назначением для восстановления сил. Маргарита Провоторова отметила, что в икре, необязательно красной, много полезных жиров и белков, а также содержится омега-3. Однако икра все же не является продуктом от всех болезней, это лишь один из источников питательных веществ. Другими словами, с одной икрой выздороветь нельзя.

Чтобы вернуть силы после коронавируса, эксперт рекомендует разнообразить свой рацион, обязательно включив в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Неплохим решением будет заменить мясо в рационе на рыбу и морепродукты. А вот от копченостей и сахара лучше на время отказаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Коми скончались 10 больных коронавирусом (подробности)