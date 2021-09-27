Пьяный житель Коми влетел на легковушке в ограждение и попал в больницу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

На трассе в Коми произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 56-летний мужчина. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Троицко-Печорском районе накануне, 26 сентября, в восемь утра. Водитель ВАЗ-210740 не справился с управлением авто и врезался в дорожное ограждение. Удар был такой силы, что машина разбилась всмятку, а сам мужчина сильно пострадал.

Экстренно прибывшие на место ДТП медики диагностировали у него ушиб и закрытую травму грудной клетки, а также ушиб и гематому левой почки.

В автоинспекции уточнили, что в момент аварии пострадавший был пьян. По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром столкнулись три авто: погибли две женщины (подробности)