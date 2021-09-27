В Сыктывкаре осудили подрывателей банкоматов, пытавшихся украсть более 4 млн рублей

За ночь они дважды пытались добыть деньги из терминалов Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре состоялся суд над подрывателями банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Двое жителей столицы решили разбогатеть нечестным, но эффектным способом, в августе прошлого года. Они заранее изучили строение различных сейфов и закрытых систем, дабы украсть деньги. После нескольких месяцев практики на старых сейфах они решили действовать: мужчины попытались вскрыть банкомат в пригороде с помощью взрыва, однако добыть находившиеся внутри сейфа деньги в размере 1,3 млн рублей им не удалось, поэтому они покинули место преступления.

Спустя месяц они вновь таким же образом предприняли неудачную попытку похитить 2,9 млн рублей в другом банкомате.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде неудачливые подрывники полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, возместив большую часть причиненного ущерба от подрыва банкоматов кредитной организации.

За совершение совокупности указанных преступлений суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима каждому.

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