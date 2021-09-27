В лесу в Коми заблудился грибник: его спасли рыбаки

Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 сентября, под Печорой грибник заблудился в лесу, но, к счастью, обнаружил рыбаков и был спасен.

Инцидент произошел в районе деревни Медвежская. Мужчина и женщина собирали в лесу грибы и ягоды. Около пять вечера мужчина 1975 года рождения решил еще раз пройтись по лесу. Женщина осталась дожидаться печорца около машины.

Долгое время мужчина не выходил из леса и не откликался. Женщина позвонила ему и узнала, что тот заблудился. Она ему начала сигналить, но мужчина не смог сориентироваться по звуку. К тому же, уже начало темнеть.

Женщина обратилась к спасателям, и в восемь вечера те выехали на место. Они созванивались с грибником, который объяснял, где примерно находится. Мужчина нашел в лесу избу, развел костер, чтобы согреться, и стал ждать помощи. Об избе он сообщил пожарным, и те передали ориентировку спасателям. Грибник решил не оставаться на месте и вышел к берегу Печоры.

Там сидели рыбаки. Они созвонились со спасателями и объяснили, как заехать к лесной дороге, ведущей к берегу. Спасатели ехали по автодороге Печора – Конец Бор. Они доехали до поворота на рыбацкие места, а затем проехали по грунтовке еще полтора километра. Дальше машина уже не проехала. Как передает "Комиинформ", тогда рыбаки вывели грибника к машине спасателей, и к 11 вечера те привезли его в Печору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре искали двух женщин, заблудившихся в лесу