Названа тройка городов Коми, лидирующих по приросту зараженных коронавирусом

ыявлено ПЦР-тестированием 69444 (+227) случая заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки зарегистрировано еще 227 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным органа, самый большой суточный прирост зафиксирован в столице республики Сыктывкаре - 79 новых фактов инфицирования. Следом идет Ухта. Там 40 горожан получили положительный тест на ковид.

Тройку замыкает Воркута с 10 случаями болезни за сутки.

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8 345 человек, - заключили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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