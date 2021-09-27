Миллиардеров в Коми осталось всего два

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В Коми зарегистрировано всего два миллиардера. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на республиканскую налоговую службу. Ранее миллиардеров в регионе было четыре.
Отмечается, что один из них задекларировал доход от 1 до 10 млрд рублей. Второй заработал более 10 млрд рублей.
Миллионеров также стало существенно меньше.
Так, 13 717 человек заработали от 1 до 10 млн рублей. Задекларировали доход от 10 до 100 млн рублей 179 жителей Коми.
Доход от 100 до 500 млн рублей задекларировал 31 человек. Ранее таких миллионеров в республике было 35.
Три человека получили доход в пределах от 500 млн рублей до 1 млрд рублей.
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