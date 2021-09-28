В районы Коми отправят 30 новых машин скорой помощи

Они поступят в районы в конце года Фото: Архив "КП"

Тридцать новых машин скорой помощи планируют отправить власти в районы Коми. Сделать это планируется до конца года, сообщает администрация Сыктывкара. Точная дата пока не указана.

Все закупленные автомобили относятся к классу «В». Большая часть из них на базе ГАЗ (17 штук), оставшиеся 13 принадлежат базе УАЗ. В машинах уже есть современное оборудование для эффективного оказания помощи: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, кардиограф, ингалятор, реанимационный набор и другая важная медтехника.

Уточняется, что все авто относятся к «северному» варианту. Их назначение – работать во время низких температур.

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