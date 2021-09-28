В Коми спасли собаку, которая несколько дней провела в трубе

Фото: Центр защиты животных «Белый свет»

Центр защиты животных «Белый свет» опубликовал историю спасения животного в усинской Парме. Там собака застряла в дренажной трубе, где провела минимум двое суток.

Это случилось в минувшую субботу, к зоозащитникам обратился местный житель. Как оказалось, животное забилось в трубу на глубину 4 метра и не смогло выбраться самостоятельно. Осложняло ситуацию то, что труба была вкопана в землю, а сверху забросана ветками.

В итоге работники приюта вместе с соседями своими силами смогли распилить трубу, безопасно извлечь собаку и завести ее в машину. Теперь ее ждет вакцинация и стерилизация, а после – возвращение на улицу. Как отмечают зоозащитники, животное ведет себя диковато, поэтому вряд ли найдется кто-то, способный стать его хозяином.

Ранее за помощью члены центра обратились в МЧС, однако диспетчер ответил, что спасатели этим не занимаются. Авторы поста отметили, что ранее сотрудники МЧС приходили на помощь животным, хотя в приоритете у них, разумеется, была помощь людям. В связи с этим у зоозащитников возник вопрос о том, кто в этой системе решает, помогать питомцам или нет, и есть ли вообще какая-то инструкция на этот счет.

«По этому поводу подготовим письмо в главное управление МЧС. Также заодно направим письмо в МВД, чтобы разъяснили ситуацию, когда животное длительное время заперто в квартире. Таких случаев тоже было много. И часто либо животное умирает, либо люди на свой страх и риск самостоятельно ломают дверь, без полиции», – сотрудники Центра защиты животных «Белый свет».

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