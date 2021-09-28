В Коми водитель сбил 12-летнего ребенка на электросамокате

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 27 сентября, в Яреге ВАЗ-21093 сбил 12-летнего ребенка на электросамокате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.54 ребенка. Мужчина 1975 года рождения за рулем ВАЗ-21093 выезжал со двора дома №16 по улице Октябрьской. Он сбил ребенка, который ехал на электросамокате по линии тротуара. Мальчик был без сопровождения взрослых.

В результате ДТП у пострадавшего диагностировали перелом костей черепа под вопросом, а также закрытый перелом левого бедра. Школьника увезли в больницу. Стаж водителя — с 2005 года. Его 64 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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