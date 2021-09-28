В Коми горела квартира: эвакуировались 11 человек, одного спасли

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В понедельник, 27 сентября, в Печоре загорелась квартира, из дома эвакуировались 11 человек, одного спасли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 23.40. В многоквартирном доме на улице Социалистической загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 11 человек. Кроме того, сотрудники МЧС спасли и передали медикам мужчину 1968 года рождения. В 23.51 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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