В Сыктывкаре подростки закидали Вечный огонь пробками

Детей уже поставили на учет Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре группа подростков закидала Вечный огонь пробками. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Юрий Марченко. Он уточнил, что инцидент произошёл совсем недавно, в сентябре.

По его словам, трое детей залезли на символ Великой Отечественной войны и забросали его пробками, а также странно себя вели. Хулиганов быстро вычислили и уже применили санкционные меры.

- Все они установлены, поставлены на профилактический учет. С ними проводится работа, - заключил Марченко.

Это уже третий громкий случай, связанный с неуважительным отношением к Вечному огню. Ранее две пьяные девочки потушили его, а компания молодых людей рядом с огнем пила кофе и грелась. По всем случаям Следком провел проверки.

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