В Сыктывкаре 71-летнего мужчину будут судить за хранение пороха

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 71-летнего местного жителя обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина обратился с заявлением о краже. К нему домой приехали полицейские. При осмотре места происшествия правоохранители нашли под кроватью металлическую банку, в которой было 115 грамм пороха, а также восемь гильз и две коробки с капсюлями. Разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, патронов, пороха и капсюлей у пенсионера не было.

Сыктывкарец рассказал, что еще в 2006 году потерял в лесу свое ружье. Тогда же он убрал к себе под кровать оставшийся порох, гильзы и капсюли. Сыктывкарец понимал, что порох нужно сдать в полицию, однако так и не сделал это. Уголовное дело направили в суд.

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