В Коми 57-летний мужчина спаивал подростков и надругался над девочкой

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В Коми перед судом предстанет 57-летний житель Усть-Куломского района по обвинению в растлении несовершеннолетней и в систематическом вовлечении детей к употреблению алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

Следователи установили, что мужчина периодически приглашал подростков к себе и спаивал их алкоголем. Одна из его гостей стала жертвой сексуального насилия.

- Фигурант приглашал несовершеннолетних по месту своего жительства, склонял их к употреблению алкогольных напитков и распивал вместе с ними. В отношении одной из девушек злоумышленник совершил преступление сексуального характера, - прокомментировали в ведомстве уголовное дело.

Сейчас мужчина ожидает заседание суда, которое определит его дальнейшую судьбу.

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