В Коми началась выдача удостоверений «Дети войны»

Фото: архив КП

В Коми начали выдавать удостоверения «Дети войны». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Документ могут получить жители Коми, которые родились и жили на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Сейчас в республике живут около 28,5 тысячи граждан этой категории. Для этого нужно обратиться с заявлением, паспортом и фотографией размером 3х4 в центр социальной защиты или МФЦ. На оформление документа уйдет 10 рабочих дней. Делать удостоверение для того, чтобы получать поддержку, необязательно. «Дети войны» получают 3 тысяч рублей ко Дню Победы в размере 3 тысячи рублей, а также меру поддержки по оплате услуг ЖКХ.

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