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Общество30 сентября 2021 6:45

В Коми построят мост в объезд Сыктывкара

Источник:kp.ru
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Начать работы планируется в 2022 году

Начать работы планируется в 2022 году

Фото: Архив "КП"

Глава Минстроя Коми Игорь Кузьмичев сообщил о планах на строительство моста через реку Сысола в объезд Сыктывкара. Мост планируется перекинуть на пути дороги «Вятка» - Верхняя Максаковка, за финансирование проекта, вероятно, возьмется АФК «Система».

Ожидается, что мост соединит север и центр Коми, что позитивно скажется в том числе на грузовых перевозках. Определенная польза будет и для Сыктывкара: часть дорог разгрузится и в на улицах станет безопаснее.

Согласно плану, строительство начнется в следующем году. Сколько оно займет по времени, пока точно сказать нельзя.

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