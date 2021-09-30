В Коми построят мост в объезд Сыктывкара

Начать работы планируется в 2022 году
Фото: Архив "КП"
Глава Минстроя Коми Игорь Кузьмичев сообщил о планах на строительство моста через реку Сысола в объезд Сыктывкара. Мост планируется перекинуть на пути дороги «Вятка» - Верхняя Максаковка, за финансирование проекта, вероятно, возьмется АФК «Система».
Ожидается, что мост соединит север и центр Коми, что позитивно скажется в том числе на грузовых перевозках. Определенная польза будет и для Сыктывкара: часть дорог разгрузится и в на улицах станет безопаснее.
Согласно плану, строительство начнется в следующем году. Сколько оно займет по времени, пока точно сказать нельзя.
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