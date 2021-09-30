В Коми сироту едва не оставили без квартиры

Все дело оказалось в математическом просчете Фото: Архив "КП"

Администрация Сосногорска допустила просчет, из-за которого сирота чуть не остался без жилья. Ошибку в итоге удалось исправить лишь после обращения в прокуратуру.

Согласно проверке надзорного ведомства, местного жителя исключили из списка претендентов на жилье еще в 2019 году. Сирота был в этой очереди с апреля 2015 года. Причиной исключения было указано, что претендент уже обладал долей недвижимости, необходимой для жизни.

Оказалось, что сотрудники администрации посчитали за собственность право пользования сироты на жилье площадью 58,6 квадратных метров. Однако это право он делил еще с пятью родственниками. Из-за ошибки мэрия недосчитала одну родственницу, в результате и вышло, что парень якобы был полностью обеспечен недвижимостью.

Сейчас сирота вновь внесен в список на то же место, на котором он и был.

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