В трех буфетах Сыктывкара нашли свыше 6 тысяч литров контрафактного алкоголя

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В этом году из трех сыктывкарских буфетов забрали более чем 6 тысяч литров нелегального спиртного. Огромное количество контрафактного спиртного изъяли и уничтожили сотрудники Минсельхоза Коми.

С проверкой специалисты пришли после обращения бдительного горожанина. Информация сыктывкарца подтвердилась: в этих заведениях действительно продавали алкоголь, происхождение которого было неизвестно. Обнаруженное спиртное оценивается на сумму 750 тысяч рублей.

Всего с января по август этого года министерство за подобные нарушения привлекло к ответственности 64 виновных – и организации, и людей. В пересчете на штрафы это 425 тысяч рублей.

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