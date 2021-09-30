Риэлтор-мошенник из Коми обманул людей на миллионы

С каждым разом обман давался все легче Фото: Архив "КП"

МВД Коми завершило расследование серии мошенничеств, которые совершил 38-летний уроженец Сыктывдинского района. Уже судимый мужчина притворялся риэлтором, отнимая у людей сотни тысяч рублей. Общий ущерб от его действий составил несколько миллионов.

Первой установленной жертвой оказался сыктывкарец, который хотел продать 5 своих участков в Выльгорте (Сыктывдинский район). На рынке недвижимости землю оценили бы минимум в 1,3 млн рублей, однако риэлтору удалось убедить мужчину, что ее стоимость составляет максимум 420 тысяч рублей.

В итоге горожанин подписал невыгодные для него договоры купли-продажи и расписку о получении 160 тысяч рублей. Однако все деньги мошенник забрал себе.

Спустя два года мужчина обманул двоих своих земляков. Первой жертвой стала пенсионерка, которая на словах договорилась с обвиняемым, что тот подыщет ей участок в Выльгорте. Псевдориэлтор заявил, что нашел сразу три участка и заявил, что земля и его услуги стоят 716,8 тысяч рублей. Деньги женщина отдала, но так ничего и не получила. Аналогичным образом аферист поступил и с другим местным жителем, забрав у него уже меньше – 72,5 тысячи рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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