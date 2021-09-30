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Общество30 сентября 2021 8:45

Житель Сыктывкара купил квартиру с прежней хозяйкой в придачу

Источник:kp.ru
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Теперь у него ее машина

Теперь у него ее машина

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре произошла нестандартная история, связанная с недвижимостью: мужчина купил квартиру, но долгое время не мог выселить оттуда живущую там женщину. Подробности поведали в УФССП по Коми.

Выяснилось, что сыктывкарец приобрел жилье на торгах приставов, то есть квартира была арестованная. Однако оказалось, что предыдущая хозяйка не желает съезжать. В итоге мужчине пришлось добиваться выселения женщины через суд. Также за это время она ни разу не платила за комуслуги, и ей предъявили счет на 360 тысяч рублей.

Женщина отказалась платить, поэтому все ее счета и принадлежавшую ей «Тойоту Хайлэндер» арестовали. Сейчас иномарка находится у нового хозяина квартиры без права пользования, вернуть ее жительнице Сыктывкара удастся, если она полностью погасит долг.

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