Умер бывший министр спорта Коми Валентин Иванов

Фото Андрея Шопши
Накануне стало известно о смерти экс-министра спорта Коми Валентина Иванова. Об этом в соцсетях сообщила зампредседателя правительства республики Галина Габушева.
Она отметила вклад бывшего министра в развитие спорта и распространение здорового образа жизни в Коми. Галина Габушева подчеркивает, что главным для Валентина Иванова было выполнять работу качественно.
«Приношу слова соболезнования родным и близким. Добрая и светлая память», - пишет Галина Габушева.
Валентин Иванов ушел на 71-ом году жизни. Напомним, он возглавлял министерство физической культуры и спорта в 1994-1999 годах.
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