Умер бывший министр спорта Коми Валентин Иванов

Фото Андрея Шопши

Накануне стало известно о смерти экс-министра спорта Коми Валентина Иванова. Об этом в соцсетях сообщила зампредседателя правительства республики Галина Габушева.

Она отметила вклад бывшего министра в развитие спорта и распространение здорового образа жизни в Коми. Галина Габушева подчеркивает, что главным для Валентина Иванова было выполнять работу качественно.

«Приношу слова соболезнования родным и близким. Добрая и светлая память», - пишет Галина Габушева.

Валентин Иванов ушел на 71-ом году жизни. Напомним, он возглавлял министерство физической культуры и спорта в 1994-1999 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Философ с душой ребенка: к 155-летию коми ученого Каллистрата Жакова (подробности)