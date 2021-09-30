Мошенники пообещали сыктывкарцу кредит и украли у него 136 тысяч рублей

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Мошенники пообещали выдать жителю Сыктывкара 1972 года рождения кредит и украли у него 136 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонил мужчина и представился сотрудником инвестиционной компании. По его словам, организация помогает получить кредит на любые цели независимо от платежеспособности. Сыктывкарца это предложение заинтересовало. Дело в том, что из-за плохой кредитной истории банки отказывались давать ему займы. Собеседник сказал, что мужчина должен заплатить 6 тысяч рублей за страховку, а затем еще 29 тысяч - за оформление документов.

Далее жителю столицы Коми заявили, что деньги привозит курьер, а доставка стоит 14 350 рублей. Сыктывкарец перевел деньги, однако в банке произошел сбой, и деньги до сих пор не поступили. Для того, чтобы решить проблему, мужчине посоветовали сделать платеж еще раз. Житель Коми стал высылать деньги, раз за разом повторяя оплату. Общая сумма ущерба составила 136 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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