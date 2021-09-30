В Ижемском районе Коми водитель ВАЗ вылетел в кювет

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Ижемском районе Коми произошло серьезное ДТП с участием отечественной легковушки. Мужчина за рулем ВАЗ-210749 на 128 км дороги Ираель-Ижма-Усть-Цильма потерял управлением авто и вылетел в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми, причиной аварии стала высокая скорость, с которой ехал 53-летний водитель. Уточняется, что от удара об землю машина опрокинулась на крышу.

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину с серьезными травмами. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, ушиб грудной клетки, позвоночника, перелом ребер.

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