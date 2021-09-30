Тяжелоатлетка из Коми победила на первенстве Европы

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсменка из Коми Мария Андреева стала победителем первенства Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В финском Рованиеми проходит первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Андреева выступает в составе российской сборной в возрастной категории U20 (от 15 до 20 лет) в весе до 76 килограмм. В рывке спортсменка подняла 106 килограмм и стала первой. В толчке она взяла вес 123 килограмм и заняла второе место. По сумме двоеборья Андреева стала победительницей первенства Европы с суммой 229 килограмм.

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