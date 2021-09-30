Госсовет Коми досрочно прекратил депутатские полномочия коммуниста Михайлова

Фото из личного архива Олега Михайлова

Член партии КПРФ Олег Михайлов досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Коми. Заксобрание приняло такое решение сегодня, 30 сентября, на основании его заявления. Прошение Михайлов подал 23 сентября, практически сразу же после выборов в Госдуму РФ, в которых победил.

Госсовет Коми коммунист покинул с пылкой речью о необходимости парламентариям делится с властью с народом. По его словам, как только это произойдет, депутаты увидят плоды.

В свою очередь Спикер Госсовета Коми Сергей Усачев также напомнил Михайлову об обещаниях, данных населению во время предвыборной кампании. Он заявил, что они будут очень ждать их исполнения.

- Мы подождем, и будем внимательно следить за работой Олега Алексеевича, - цитиурет Усачева издание «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуниста Михайлова зарегистрировали депутатом Госдумы (подробности)