В Коми убийца двоих полицейских получил 14 лет тюрьмы

Вынесен приговор по делу об убийстве в Воркуте двоих сотрудников полиции Фото: Архив "КП"

В Воркуте озвучили приговор экс-полицейскому, убившему двоих коллег лопатой. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Судом установлено, что мужчина летом прошлого года, будучи пьяным, напал на двоих сотрудников МВД в гараже. Причиной убийства стал бытовой конфликт. Тела погибших найдут позже в здании на Юнь-Ягинском переулке.

Сам осужденный попытался скрыться с места преступления на машине, но вскоре был остановлен сотрудниками ДПС и заключен под стражу.

В ходе расследования фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению.

По уголовному делу допрошено более 50 свидетелей, назначено и проведено порядка 30 экспертиз, в том числе психиатрические, судебно-медицинские, баллистические, трасологические, криминалистические, ситуационные и др. Проведены иные процессуальные и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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