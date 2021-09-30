В Коми у водителя с деменцией отобрали права

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В Воркуте лишили водительских прав местного жителя, имеющего медицинские противопоказания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 46-летний мужчине состоит в Воркутинской психоневрологической больнице на учете. Это связано с тем, что житель Заполярья страдает деменцией глубокой степени с психозами и нарушениями навыков самообслуживания. В прокуратуре пояснили, что с таким диагнозом иметь права, согласно законодательству, нельзя. Воркутинский прокурор обратился в суд, и мужчину лишили прав.

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