Сити-менеджер Сыктывкара улучшила позиции в национальном рейтинге мэров

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Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова улучшила свои позиции в национальном рейтинге мэров России. Сообщается, что сити-менеджер поднялась с 34 места на 29.

По словам экспертов, за август-сентябрь Хозяинова не была замечена в негативных событиях, наоборот, ее деятельность в последние два месяца была связана с положительными моментами, среди которых открытие нового общественного пространства в центре Сыктывкара и завершение летних дорожных работ открытием малой объездной.

Горожанам также полюбились видеопоздравления от мэра в честь Дня республики и города, где она предстала в национальном костюме.

По прогнозам, в ближайшие месяцы Хозяинова не должна опуститься в рейтинге и сохранит за собой высокую позицию.

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