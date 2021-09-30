В Сыктывкаре установят дополнительные секции светофора

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На пяти перекрестках в Сыктывкаре планируют установить дополнительные секции светофора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице Коми закупили 23 секции бело-лунного светофора. Их установят на наиболее проблемных перекрестках, где наблюдается высокий уровень аварийности в темное время суток. Так, на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе уже работает новая секция светофора. Их также планируют поставить на перекрестках Октябрьского проспекта и улицы Печорской, проспекта Бумажников и улицы Славы, улицы Малышева и Октябрьского проспекта, а также улицы Морозова и Сысольского шоссе.

Такие секции дополнительно информируют водителей о движении пешеходов. Они повысят безопасность пешеходов при движении по пешеходному переходу.

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