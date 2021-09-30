Житель Коми пытался купить запчасти и лишился 33 тысяч рублей

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Житель Усинска 1980 года рождения пытался купить автозапчасти и лишился 33 тысяч рублей, подозреваемого в мошенничестве задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, житель Усинска нашел в сети информацию о продаже запчастей и связался с продавцом. Они договорились, что покупатель заплатит почти 33 тысячи рублей, и ему привезут детали. Мужчина оплатил покупку, но деталей так и не получил. Связать с продавцом жителю Усинска не удалось, и он обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым оказался житель подмосковного Красногорска 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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