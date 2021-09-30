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Общество30 сентября 2021 17:30

В Сыктывкаре хотят построить новый микрорайон

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре планируют построить новый микрорайон «Югыд-Чой». Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев.

Чиновник встретился с главой Фонда жилищного строительства Сыктывкара Еленой Соболевой. Она представила концепцию мини-города внутри большого города. Министр рассказал, что микрорайон каскадом спустится с трассы Сыктывкар-Эжва к реке. Планируется, что там построят 46 домов разной этажности, которые будут удалены от шумных центральных районов города,.

Жители «Югыд-Чоя» будут иметь возможность в полной мере наслаждаться безавтомобильными зонами, спортивными объектами, площадками для игр детей и отдыха взрослых, рассказал Кузьмичев

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Сейчас идет подготовка документации по планировке территории