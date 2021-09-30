В Сыктывкаре хотят построить новый микрорайон

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре планируют построить новый микрорайон «Югыд-Чой». Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев.

Чиновник встретился с главой Фонда жилищного строительства Сыктывкара Еленой Соболевой. Она представила концепцию мини-города внутри большого города. Министр рассказал, что микрорайон каскадом спустится с трассы Сыктывкар-Эжва к реке. Планируется, что там построят 46 домов разной этажности, которые будут удалены от шумных центральных районов города,.

Жители «Югыд-Чоя» будут иметь возможность в полной мере наслаждаться безавтомобильными зонами, спортивными объектами, площадками для игр детей и отдыха взрослых, рассказал Кузьмичев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре до 2025 года должен появиться новый микрорайон в районе Емваля

Сейчас идет подготовка документации по планировке территории