Житель Коми в попытке достать автозапчасти потерял 33 тысячи рублей

Мошенника уже поймали Фото: Архив "КП"

МВД Коми сообщило о задержании мошенника, который обманул мужчину из Усинска на 33 тысячи рублей. 41-летний местный житель пытался достать детали на «Пежо», однако лишь потерял деньги.

В поисках запчастей мужчина обратился к интернету, где и нашел сайт со всем необходимым. Продавец попросил его перейти в WhatsApp, где они и договорились о сумме, причем с покупателя потребовали предоплату.

В оговоренную дату заказ так и не пришел. Тогда житель Усинска решил потребовать возврата денег, но продавец уже бесследно исчез. Найти его смогли полицейские, которые обнаружили мошенника в Красногорске Московской области. Им оказался 35-летний местный житель, признавший свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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