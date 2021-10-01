Нашли мошенника, присылавшего жителям Коми «мифические» шторы

Фото: pexels

МВД Коми сообщает о задержании мошенника, который смог обмануть 8 местных жителей через продажу штор. В общей сложности он смог выманить у людей 35 тысяч рублей, в ответ издевательски присылая грибы и песок.

Мошенник организовал свой незаконный бизнес в интернете, размещая объявления на сайтах и в соцсетях. Со своими жертвами он общался онлайн или через звонки. Однако после предоплаты вместо товара европейского качества люди получали совсем не то, на что рассчитывали.

Например, женщина из Вуктыла получила гранулы и инструкцию по выращиванию грибов, а две ухтинки обнаружили в посылке дешевый тюль и мешки с песком.

В итоге полицейские обнаружили афериста в Ленинградской области. Им оказался 29-летний руководитель местной фирмы. Сейчас он занят возмещением ущерба пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Сыктывкара купил квартиру с прежней хозяйкой в придачу (подробности)