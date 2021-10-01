В Сыктывкаре меняют движение трех автобусов

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Мэрия Сыктывкара сообщила сразу о трех изменениях в схеме общественного транспорта. Это коснется автобусов маршрутов №№12, 30 и 103.

Так, с 1 октября маршрут №12 можно будет увидеть на дорогах чаще. Горожане часто жаловались на неточность расписания автобусов, поэтому было решено сдвинуть время отправления нескольких рейсов в часы пик, причем с конечной остановки «СЛПК» будет выходить больше транспорта. При этом само число рейсов будет таким же, увеличится только время нахождения автобуса на маршруте.

На 4 октября назначены изменения в расписании маршрутов №30 и №103. До конца года они будут выполнять по 5-6 рейсов. В частности, самое раннее отправление автобуса №30 в будние дни будет в 6:20 от ЖДВ и в 7:10 от остановки «Дырнос-3». Заканчивать ходить автобусы будут в 18:10-19:00. Маршрут №130 будет работать с 6:20 (от Автостанции) и 7:15 (от Мырты-Ю) до 18:00-18:50.

Также с 4 октября перестанут ходить автобусы до дач, это маршруты под номерами 36, 102, 105, 109, 126.

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