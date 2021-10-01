В Коми бесплатные лекарства скоро можно будет получить в любых аптеках

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Минздрав Коми планирует изменить схему снабжения бесплатными лекарствами жителей республики. Ведомство готовит документ, по которому будет разрешено получить препараты как в госаптеках, так и в коммерческих.

На данный момент нагрузка на министерство по этому вопросу огромная, потому что в пандемию на бесплатное снабжение стали претендовать больше людей. То есть к тем, кто по заключению врача и другим признакам был вправе получать препараты, прибавились и те социальные группы, которые должны забирать из аптеки бесплатно лекарства для борьбы с коронавирусом. При этом получить медикаменты можно только в государственных аптеках, из-за чего создается дефицит.

Минздрав республики решил поступить по-другому: компенсировать аптекам затраты на закупку лекарств, которые предназначены для коммерческой реализации. Тогда пациенты смогут получить не только те препараты, которые привезли в аптеку по квоте, но и те, что закуплены для продажи. Ожидается, что участвовать в проекте будут не только государственные, но и частные и сетевые аптеки.

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