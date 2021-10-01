В Коми пропал Собянин

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Участники добровольческого отряда по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» в Коми объявили о новом поиске. На этот раз пропал 52-летний Игорь Собянин.

Мужчину ищут в Троицко-Печорском районе. Предполагается, что он может быть в районе деревни Гаревка или села Усть-Унья. Розыск ведется еще с 26 сентября.

Одет мужчина был для продолжительной прогулки на природе – в куртку зеленого цвета, черную шапку и сапоги. Уточняется, что он высок и худощав, с русыми волосами и серыми глазами.

Всем, кто видел мужчину, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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