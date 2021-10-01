В Коми выросли цены на помидоры и колбасу

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В Коми продолжают существенно дорожать помидоры. Рост цен за неделю на томаты выросли на 7,9%. Об этом сообщает Комистат, проанализировавший изменение цен за минувшую неделю. Вместе с ними на 3,1% увеличилась стоимость огурцов.

Также на прилавках магазинов подорожали детские консервы. Теперь их можно найти 5,1% дороже. Прибавили в цене также и яйца (+5,5%), вареная колбаса (+3,8%), сосиски, сардельки (+2,4%), мясо кур (+1,2%), а также гречка. Она выросла на 1%.

Также в продуктовых магазинах замечено снижение стоимости на лук (-4,7%), яблоки (-3,6%), морковь (-1,1%), капусту (-0,3%).

Сообщается, что цены на бензин также снизились. Теперь автовладельцы могут заправиться на 0,1% дешевле. А вот цены на дизельное топливо не изменились.

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