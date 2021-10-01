В Коми почти вдвое уменьшились очаги вредителей леса

Фото: Центр защиты леса

В Коми уменьшились очаги вредителя леса – хруща майского восточного. Об этом сообщает республиканский Центр защиты леса Коми.

По состоянию на начало года, площадь очагов хруща майского составляла 23,3 гектара. Очаг выявили в 2015 году на шести участках лесных культур сосны обыкновенной в Железнодорожном лесничестве. Личинки хруща повреждают корни растений. Особенно это касается сосновых культур и естественных молодняков.

В 2021 году установлено, что на трех участках площадью 9,6 гектара очаги хруща майского затухли под воздействием естественных факторов. Кроме того, на трех участках площадью 13,7 гектара отмечена низкая заселённость почвы вредителем. В целом, по сравнению с началом года, площадь очагов вредителей леса в лесном фонде Коми сократилась в 1,7 раза.

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