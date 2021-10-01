«Сотрудники банка» украли у сыктывкарца 1,7 миллиона рублей

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Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1960 года рождения 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что заявка мужчины на кредит одобрена, и транзакция уже запущена. Житель столицы Коми ответил, что никаких займов брать не планировал. Тогда ему посоветовали немедленно идти в банк, дооформить заявку и забрать деньги, положить их временно на «резервный счет», чтобы ими не никто не смог воспользоваться Сыктывкарец снял 275 тысяч рублей иперевел на указанные номера.

Затем мужчина взял еще три кредита и даже убедил взять займ свою жену. В общей сложности они перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей. Затем связаться с сотрудниками банка мужчина не смог. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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