В Коми подросток опрокинулся на «Приоре»: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 30 сентября, в Усинске опрокинулась «Лада Приора», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 11:25. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем «Приоры» по подъезде к селу Колва. На первом километре водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир 2002 года рождения. Он получил вывих плеча. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Пассажир не был пристегнут, поэтому на него составили административный протокол. Молодой человек никогда прав не получал.

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