Житель Сыктывкара не смог отсудить полмиллиона рублей за ДТП с лосем

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Житель Сыктывкара потерпел неудачу в городском суде. Мужчина пытался отсудить у дорожной организации более 500 тысяч рублей за аварию, в которую он попал. Сыктывкарец сбил на дороге внезапно выбежавшего лося, из-за чего получил существенный материальный ущерб.

В своем исковом заявлении мужчина указал, что одной из причин ДТП стал тот факт, что дорожное полотно было плохого качества. К тому же, на данном участке трассы отсутствовал знак «Дикие животные».

Оценив все имеющиеся доказательства, суд не нашел нарушений со стороны обслуживающей организации и отказал в удовлетворении иска, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.

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